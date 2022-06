Videogiochi e tipologie di giochi che non passano mai di moda

La storia dei Videogames percorre parallelamente tutta l’evoluzione tecnologica e in meno di 100 anni sono numerosissimi i cambiamenti che si sono succeduti. Dal Pong e Space Invaders, fino a Pac Man e Super Mario, arrivando alle grafiche 3D e la realtà virtuale, tutto in poco più di 40 anni. I videogiochi non sono soltanto una questione di pixel ma soprattutto di cuore, fantasia e nostalgia del passato. Ecco quali sono le tipologie di giochi che non passano mai di moda.



Come già accennato, ci sono videogames che rappresentano nell’immaginario collettivo il marchio emblematico dei videogames, come nel caso degli Arcade anni ’80 e ’90, per esempio Pac Man, il primo cabinato in assoluto che ha lanciato le sale giochi di tutto il mondo sulla cresta dell’onda, più di quaranta anni fa. Anche Super Mario Bros e Super Mario Kart sono videogames che non passano mai di moda nonostante la grafica bidimensionale a 8 bit. Alcuni videogiochi hanno ispirato anche film, come Street Figher II, il primo picchiaduro in assoluto a stravolgere le vite di adolescenti e più piccoli.



Minecraft



Questo è il videogame che ha venduto di più in assoluto eppure l’idea dello storytelling è tanto semplice quanto la più complessa che si possa concepire: costruire un mondo. Con Minecraft la fantasia non ha limiti e bisogna gestire il proprio universo proprio come farebbe un Dio, ecco perché questo gioco è un evergreen e da quando è uscita la sua versione demo ha spazzato via la concorrenza.



GTA



Rubare auto, fare corse folli, avere a che fare con criminali, fuggire dalla polizia, GTA contiene tutti gli ingredienti per un videogames che non annoia mai, da tenere sempre nella propria ludoteca. Sono tante le versioni della saga disponibili, GTA 5 è stato il secondo videogame più venduto della storia.



Tetris



Questo è il terzo videogames più venduto di tutti i tempi. Prodotto in Unione Sovietica nel 1984 e sviluppato da Atari, è un gioco di logica e ragionamento in cui bisogna costruire delle linee con i pezzi che cadono a caso dall’alto, tutti dalle forme diverse. Uno storytelling tanto semplice quanto efficace per uno dei Re a 8 bit.



FIFA, PES e Football Manager



Questi sono i 3 giochi di calcio che hanno caratterizzato l’infanzia e l’adolescenza di tutti i bambini e ragazzi nati fra gli anni ’80 e gli anni ’90. La versione di FIFA realizzata nel 1994 è stata la prima ad avere un’inquadratura a 3 dimensioni, in quel periodo la maggior parte dei videogames era bidimensionale.



I casino online e gli sport virtuali



