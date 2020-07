Questa sera alle ore 21 va in onda la nona puntata di The Digital Club powered by Haier, il programma settimanale live di «tecnologia e dintorni» che vede protagonisti Marco Lombardo, Luca Viscardi, Mark Perna e Massimo Morandi.

Ospite di stasera è Piergiorgio Bonfiglioli, Marketing Director IoT Smart Solutions di Haier Europe.

Con Bonfiglioli faremo il punto sullo stato dell’intelligenza degli elettrodomestici che abbiamo nelle nostre case e del percorso di trasformazione che tali dispositivi stanno compiendo e approfondiremo le principali tecnologie e gli ecosistemi studiati per semplificare le nostre azioni domestiche quotidiane.

Come seguire The Digital Club in diretta

