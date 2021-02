The Digital Club: stasera alle 21 parte la terza stagione

Dopo il grande successo di ascolti e il grande interesse da parte del pubblico e degli addetti ai lavori ottenuti lo scorso anno, torna in onda “The Digital Club – Powered by Haier”.

Trasmissione settimanale dedicata al mondo della tecnologia ideata e lanciata nel maggio 2020 dagli autori, giornalisti e conduttori Marco Lombardo, Massimo Morandi, Mark Perna e Luca Viscardi, The Digital Club sarà in onda ogni martedi alle ore 21 a partire da questa sera, martedi 2 febbraio.



Partner e sostenitore dell’iniziativa – con una collaborazione rinnovata per tutto il 2021 – è Haier, marchio numero 1 al mondo nel mercato degli elettrodomestici per dodici anni consecutivi, che affianca ad uno

spiccato interesse per i temi legati all’industry un forte know-how su tutte le tematiche della Smart Home, dell’Internet of Things e dell’interazione uomo-macchina in un mondo dove la tecnologia gioca un ruolo sempre più pervasivo.



Diversi saranno gli ospiti e i testimonial di Haier che interverranno sulle varie tematiche di interesse esplicitando la visione dell’azienda, i piani futuri e gli orientamenti, con un focus e un orientamento costante

all’innovazione, alla tecnologia, alla ricerca di nuove soluzioni.

A loro volta, gli autori e conduttori del format collaboreranno ad alcune attività, interviste e approfondimenti sul web e sui social di Haier per arricchire i contenuti e le tematiche sviluppate a 360 gradi

dal Gruppo, che mira attraverso i tre brand internazionali Haier, Hoover e Candy a diventare la prima scelta dei consumatori che cercano esperienze premium legate alla Smart Home e al mondo degli elettrodomestici.

Il programma “The Digital Club Powered by Haier” è in onda ogni martedì in diretta sul canale YouTube di The Digital Club Italy, oltre che sul sito

internet https://thedigitalclub.it/ e sulla fan page Facebook di Cellulare Magazine.



Il programma resterà poi visibile e disponibile anche dopo il live sul sito di TDC e su quelli di Mister Gadget e di Cellulare Magazine, mentre la versione solo audio verrà trasmessa su Spotify e su tutte le principali

piattaforme di podcast.