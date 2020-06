Questa sera alle ore 21 andrà in onda la quarta puntata di The Digital Club, il programma live che vede protagonisti Luca Viscardi, Mark Perna, Marco Lombardo e Massimo Morandi.



La puntata di questa sera, che potete vedere qui sotto in diretta, avrà come ospite Gianpiero Morbello, Head of Brand & IOT di Haier Europe.

Si parlerà anche di smart home, di dispositivi connessi per la casa e dell’importanza di poter gestire da un solo “telecomando”, lo smartphone, le principali attività domestiche.

Per seguire The Digital Club e prendere attiva parte alla trasmissione ci si può sintonizzare sul nostro canale di YouTube, su quello di Mister Gadget o sulla pagina Facebook di TraMe&Tech.

Il programma è anche live anche sul nuovo sito www.thedigitalclub.it, che rappresenta l’hub di tutte le iniziative. E nel cui blog si possono trovare anche gli articoli pubblicati dai singoli siti web dei quattro ideatori. Anche su TraMe&Tech treverete il modo di accedere al programma.



La versione audio viene trasmessa su Spotify e sulle più importanti piattaforme di podcasting. Tutte le puntate possono inoltre essere riviste on-demand su YouTube e sulle pagine Facebook di Luca Viscardi Mister Gadget, Cellulare Magazine, TraMe&Tech e Mark Perna.