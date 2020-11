TLC 20 5G arriva in Italia a 299€

TLC ha presentato oggi il modello di smartphone TCL 20 5G della nuova serie 20 che sarà annunciata al CES 2021 ma in arrivo in Italia a partire da dicembre 2020 nei negozi TIM e Vodafone.



Si tratta di un telefono di ultima generazione in grado di supportare le reti 5G grazie al processore Snapdragon 690 5G.

“Mentre le reti 5G si stanno diffondendo in tutta Europa, noi siamo impegnati ad espandere la nostra gamma di smartphone TCL con nuove proposte come TCL 20 5G, cercando di fondere innovazione e alta qualità come solo TCL sa fare, ad un prezzo incredibilmente conveniente” ha detto Flavio Ferraro, Country Manager di TCL Mobile Italia. “A differenza di altri produttori di dispositivi mobile, realizziamo e produciamo i nostri progetti internamente, sviluppando economie di scala che trasferiamo ai nostri clienti in tutto il mondo”.

Oltre al 5G, TCL 20 propone un display da 6.67 pollici FULL HD+ con tecnologia NXTVISION, una tecnologia proprietaria che promette maggior precisione dei colori, contrasti netti, garantendo inoltre un’esperienza visiva ottimale alla luce diretta del sole. TCL 20 5G è anche certificato per Netflix in HDR10 e offre la possibilità di godere della libreria completa del servizio streaming di film, spettacoli e serie TV in altissima qualità.

Sono 128 i GB messi a disposizione nella memoria interna espandibili mentre la batteria è da 4500mAh con funzioni intelligenti di gestione dell’alimentazione.

Il reparto fotografico è composto da tre fotocamere ad alta risoluzione di cui una da 48 Megapixel per le situazioni più comuni, una grandangolare a 118° e una macro per scatti di precisione di piccoli dettagli. Inoltre, la modalità Super Night assicura foto migliori anche di notte. Supportata poi la tecnologia 4K per i video e la tecnologia Gyro EIS (GIS) per registrare video stabili e riprese in alta qualità.

Uscita e prezzo

TCL 20 5G sarà disponibile in Italia nelle colorazioni Streamer Gray e Ocean Blue da inizio dicembre 2020 nei negozi Tim e Vodafone al prezzo di 299 euro.