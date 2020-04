Tokio tour virtuale: viaggio online nel cuore della capitale del Sol Levante

Tokio lancia un tour virtuale per farci volare dal divano di casa. Con mouse alla mano e occhi aperti si parte per la capitale nipponica, cuore pulsante della magia del Sol Levante

In attesa di tornare a viaggiare

L’epidemia e la quarantena ci impongono di stare a casa e di girare al massimo tra salotto e cucina. La salute è tutto, il contenmento del contagio è la priorità, ma siamo umani. E siamo annoiati e stufi di questa vita che non è vita. Ci manca l’aria. Abbiamo voglia di uscire, vedere, toccare, sentire… e viaggiare. Voli, arei e dstinazioni più o meno lontane per ora sono una sorta di tabù. Fisicamente perlomeno. Ma non virtualmente. Nell’attesa che tutto diventi un (brutto) ricordo possiamo volare sulle ali della tecnologia verso luoghi e panorami affascinanti come la capitale nipponica. Tokio lancia un tour virtuale. Allacciate le cinture, anzi accendete il computer…

Tokio: pronti, partenza via!

Tokyo è sempre in prima linea nell’offrire esperienze all’avanguardia, che sfruttano la realtà virtuale e le risorse della tecnologia. Questo approccio mostra tutte le sue potenzialità in questo momento particolare, permettendo ai viaggiatori di immergersi nella ricca offerta della città, anche rimanendo comodamente seduti sul proprio divano. Ecco una lista di suggerimenti per scoprire le bellezze della capitale nipponica e godersi alcuni dei migliori musei della città – qui altre proposte in giro per il mondo – con un tour virtuale in grado di soddisfare tutti i gusti.

Da Tokio a Hokuriku

Per chi ha voglia di fare una passeggiata, basta accendere il pc e connettersi al sito: qui è possibile trascorre ore alla scoperta delle bellezze di Tokyo e di Hokuriku, la regione a nord del Giappone, scegliendo tra varie angolature e diverse stagioni. I video panoramici a 360 gradi in realtà virtuale offrono un’esperienza visiva senza precedenti, che trasporta tra le strade e gli scorci più belli della capitale del Sol Levante. Dalla fioritura dei ciliegi lungo il fiume Meguro al giardino giapponese dell’Hotel New Otani Tokyo, lo spettacolo è assicurato.

Alle isolette al largo della capitale

Un’altra esperienza immersiva del tour virtuale accompagna alla scoperta del lato più insolito di Tokyo. Disponibile sul sito dedicato alla zona di Tama e alle isole di Tokyo, catapulta su un traghetto virtuale che immerge in un paesaggio tropicale inaspettato, in cui l’intenso blu dell’oceano si unisce a una leggera brezza marina. I video sono l’evasione perfetta per chi sogna già l’estate.

Fino all’arte e alla cultura nipponica

Dopo tanto girovagare, c’è tempo anche per una pausa culturale in totale relax. Google Arts & Culture offre l’opportunità di ammirare le collezioni d’arte di alcuni dei più importanti musei della città, scegliendo tra diverse epoche e correnti artistiche. Il Tokyo National Museum, il più antico museo del Giappone situato all’interno del suggestivo parco di Ueno, offre una vasta collezione di opere d’arte e reperti archeologici giapponesi e di altri paesi asiatici.