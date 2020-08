Toshiba si arrende e dice stop alla produzione di laptop

Ora è ufficiale, Toshiba non venderà più laptop. Il produttore giapponese, pioniere del mercato a cavallo degli anni ’80, ha annunciato tramite un comunicato condiviso sul suo sito ufficiale il 4 agosto di aver venduto alla connazionale Sharp, il 19,9% di quanto rimasto di Dynabook, il brand dei PC portatili.

Si tratta dell’ultimo atto per Toshiba dopo l’acquisizione, già da parte di Sharp, dell’80,1% di Dynabook nel 2018. Questa decisione segna la fine di 35 anni di presenza in questo settore per il gigante giapponese che già nel 2017 aveva ridotto la sua divisione di memorie flash nel 2017 e la sua divisione sensori nel 2015 (poi acquisita da Sony) .

Nel 1985, con il suo T1100, Toshiba aveva posto le basi per il design che sarebbe stato adottato dalla maggior parte della concorrenza fino all’avvento dei primi Apple PowerBook nel 1991. Il produttore si era successivamente affermato con diverse linee di successo quali Satellite, Portégé o anche Qosmio negli anni ’90 e 2000.

Con l’avvicinarsi degli anni 2010, Toshiba aveva puntato sui portatili focalizzati sulla multimedialità e dotati, in particolare, di lettori HD-DVD. Un formato oggi quasi dimenticato in cui il gruppo aveva investito per contrastare il formato Blu-ray…ma con scarso successo. Toshiba ha voluto anche anticipare la svolta verso lo streaming e il trend degli ultraportatili come MacBook Air di Apple e Dell XPS .

In un contesto di forte concorrenza, e mentre il mercato dei PC portatili è gradualmente diminuito di fronte alle offerte di smartphone e tablet, il produttore ha perso notevolmente la sua influenza negli ultimi dieci anni. Non sorprende quindi che i giapponesi si stiano ritirando da questo settore che hanno comunque contribuito a far decollare.



Tuttavia, Toshiba rimane indirettamente coinvolta nel mercato dei PC attraverso le soluzioni di archiviazione.