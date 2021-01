TP-Link presenta le nuove soluzioni di networking al CES2021

TP-Link ha presentato a CES 2021 le sue ultime soluzioni di networking, che hanno come punti di forza gli innovativi standard WiFi 6 e 5G.

Deco con WiFi 6 Mesh e Alexa integrato

La prima novità riguarda la gamma Deco, che si arricchisce di tre nuovi modelli dotati del nuovo standard WiFi 6. Deco Voice X20, è un sistema Mesh WiFi 6 con smart speaker Alexa integrato. Il sistema è composto da due o più unità WiFi Mesh e permette di coprire ambienti anche molto estesi, eliminando le zone d’ombra. Deco crea un’unica rete WiFi che garantisce connessioni stabili e senza interruzioni.

Deco X96 (Sistema Mesh Wi-Fi 6E AX7800) garantisce performance wireless elevate grazie all’utilizzo della banda 6GHz, che assicura maggiore ampiezza di banda e minore latenza. Le velocità complessive sono aumentate fino a 7800 Mbps grazie al WiFi Tri-Band.

Il terzo modello si chiama Deco X76 Plus (Sistema Mesh Wi-Fi 6E AX5400 con Smart Hub) e sfrutta anch’esso la banda a 6 GHz con velocità complessive fino a 5400 Mbps con WiFi Tri-Band. Lo Smart Hub integrato funge da hub domestico intelligente, riunendo tutti i prodotti smart in un’unica app, facile da usare. In comune con Deco X96 ha il sistema Mesh AI-Driven Mesh e il Seamless Roaming.

Wi Fi 5G

Un’altra punta di diamante della gamma Deco è Deco X80-5G che, sfruttando la potenza del 5G, aumentando la velocità di download fino a 5.0 Gbps, o 33 volte più veloce del 4G. Fra le sue caratteristiche tecniche segnaliamo:

WiFi Dual Band AX6000 per velocità fino a 4804 Mbps (5 GHz) + 1148 Mbps (2.4 GHz)

1 porta 2.5 Gbps + 1 porta Gigabit

Supporto telefonia VoLTE/VoIP e funzioni DECT



Router

TP-Link al CEs2021 ha portato due nuovi router Archer AX96, AX206 e lo switch TL-SX105.

Archer AX96 (Router Tri-Band WiFi 6E AX7800) offre una velocità complessiva fino a 7800 Mbps con Tri-Band WiFi. È dotato di una banda di frequenza pura di 6 GHz per il WiFi 6E, che consente una trasmissione pulita, costante e sicura. Sulla banda a 5 GHz, grazie a DL/UL MU-MIMO, il dispositivo permette la trasmissione simultanea da e verso i client, riducendo drasticamente la latenza.

Archer AX206 (Router Tri-Band WiFi 6E AX11000 con porte 10G) è il Router 10G per eccellenza con velocità WiFi fino a 10 Gbps, unita ad una porta Multi-Gig flessibile. La porta WAN/LAN SFP+ da 10 Gbps, quella WAN/LAN da 10 Gbps e quella WAN/LAN da 2,5 Gbps consentono performance 10G ultraveloci. Come il modello sopracitato, anche questo dispositivo dispone anche di una banda di frequenza pura a 6 GHz per il WiFi 6E, che consente una trasmissione pulita, costante e sicura.

HomeShield per proteggere la casa

HomeShield è un servizio di sicurezza premium pensato per una maggiore protezione della rete domestica e dei dispostivi IoT.

Grazie a un sistema di scansione in tempo reale, HomeShield identifica i dispositivi smart attivi e, nel caso in cui si verificassero problemi di sicurezza, li monitora e segnala prontamente, bloccando gli URL dannosi o altre potenziali minacce e correggendo le vulnerabilità della rete.

Disponibilità sul mercato

I nuovi prodotti TP-Link arriveranno sul mercato italiano nel corso del 2021.