Trapelate le immagini in rete del prototipo di Google Pixel 8 Pro

I leak per Google sembrano non finire mai: e questa volta è uno bello grosso. Infatti immagini dal vivo di un prototipo Google Pixel 8 sono trapelate in rete, e sembrano realistiche. Se non altro per il fatto che sia le foto che l’account che le ha postate sono completamente spariti, cosa che di solito fa pensare che almeno un fondo di verità ci sia.

Come si può vedere, il telefono è catalogato come “for test/evaluation only”, ovvero “solo per test/valutazione”. Il design, quindi, non è necessariamente definitivo. Ma è comunque interessante vedere come potrebbe essere il Google Pixel 8.

Il colore, probabilmente, non sarà quello finale, e nemmeno il disegno sul retro dello smartphone. Tuttavia i 12 GB di RAM e i 128 GB di memoria corrisponderanno probabilmente a una delle versioni che saranno vendute.

Secondo leak precedenti, inoltre, il cerchio sotto al flash sarebbe un termometro infrarossi. Inoltre corrispondono anche lo schermo OLED da 6,7 pollici con una risoluzione di 1.344×2.992 pixel e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, la fotocamera principale posteriore di 50 Megapixel, e l’obiettivo grandangolare da 64 Megapixel. Inoltre, sarebbe stato mantenuto lo stesso sensore per lo zoom ottico 5x e la fotocamera frontale da 11 Megapixel come nel modello precedente.