Trapelati i render di Google Pixel 7a, ecco i colori disponibili

L’attesissimo Google Pixel 7a ormai non è proprio un segreto ben tenuto. Del resto ormai quasi tutti gli smartphone sono soggetti a leak, ma il mid ranger di Google ormai non ha praticamente più segreti. Infatti sono trapelati in rete i render ufficiali, che assieme alle specifiche tecniche ci permettono di conoscere tutto.

In primo luogo possiamo vedere il design, nei colori nero, bianco e blu. In effetti la forma squadrata ricorda molto quella della serie Pixel 6. Sicuramente i nomi ufficiali dei colori saranno diversi, ma al momento non si hanno notizie a riguardo: del resto sono sottigliezze.

Passando alla scheda tecnica, il Pixel 7a dovrebbe vantare di un display OLED di 6,1 pollici FHD+ on refresh rate di 90 Hz. Il processore sarà invece il Google Tensor G2, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile. Il doppio sensore posteriore dovrebbe consistere in una fotocamera principale da 64 Megapixel e una grandangolare da 12 Megapixel, mentre la selfie cam è da 10,8 Megapixel.

Il lancio del Google Pixel 7a dovrebbe avvenire il 10 maggio, corrispondente alla data di inizio dell’evento Google I/O. Se arriverà subito in Italia non lo sappiamo ancora: occorrerà aspettare per avere accesso a tali informazioni.