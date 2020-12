Google e Qualcomm stanno lavorando a una partnership per assicurare agli smartphone animati dai processori Snapdragon di ottenere il supporto per un massimo di 4 versioni del sistema operativo Android (cioé la versione di lancio più 3 aggiornamenti del sistema operativo) e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza.



A partire dalla nuova piattaforma Snapdragon 888, il Project Treble di Google assicurerà la copertura del sistema operativo aggiuntivo e il supporto per gli aggiornamenti di sicurezza. Si tratta di un cambiamento epocale nelle politiche di aggiornamento del software.

Project Treble, su cui Google lavora dal 2017, è un progetto con il quale il sistema operativo Android è stato via via reso sempre più modulare affinché i diversi produttori di hardware potessero lavorare solo sulla parte di codice di loro interesse, rendendo gli aggiornamenti più rapidi e semplici da realizzare.



Ad agosto Samsung ha annunciato che la sua linea Note20 riceverà tre “major update” del sistema operativo Android. Al momento la maggiore “garanzia” è ancora fornita dalla gamma Pixel di Google, che offre è tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e delle patch di sicurezza.



Google afferma che tutti i chipset Qualcomm che saranno integrati negli smartphone con Android 11 di prossima uscita beneficeranno del supporto software esteso. Al momento non si parla dei dispositivi che integrano altri processori.



Negli ultimi anni, come si legge sul blog di Google dedicato agli sviluppatori, il più recente sistema operativo Android è stato adottato con più velocità dai produttori e distribuito a più utenti.

La crescita nell’adozione è stata guidata dagli OEM che forniscono aggiornamenti del sistema operativo più rapidi, sfruttando l’architettura introdotta da Project Treble. Al momento del lancio di Android 11 c’erano 667 milioni di utenti attivi su Android 10, l’82% dei quali ha ottenuto la build di Android 10 tramite un aggiornamento via OTA.