Come trovare un’immagine duplicata su Internet?

Trovare immagini duplicate o simili su Internet è abbastanza facile con l’aiuto della tecnica di ricerca di immagini inversa. La tecnica di ricerca dell’immagine inversa è quella in cui l’immagine viene utilizzata come query di ricerca di input invece delle parole chiave testuali. La ricerca di immagini inversa ha molte funzioni ampie e opzioni risultanti dalla ricerca di cui si può godere e, in questa risorsa, discuteremo principalmente tutti questi aspetti relativi al RIS. Esistono molte opzioni di ricerca inversa di immagini disponibili online, ma non tutte sono considerate affidabili. Discuteremmo alcune delle principali piattaforme di ricerca inversa di immagini disponibili online in modo da poter trovare immagini duplicate con esse!

Trova immagini duplicate online con le seguenti piattaforme:

Google ha prima introdotto la tecnologia di ricerca di immagini inversa e poi, in seguito, è stata adottata da altri motori di ricerca e da strumenti di terze parti. Successivamente abbiamo discusso alcuni dei modi e delle piattaforme che possono aiutarti nella ricerca inversa delle immagini.

Ricerca per Immagini – Duplichecker

La ricerca per immagini di duplichecker.com è un ottimo strumento online per cercare immagini simili. Questa ricerca immagini è disponibile gratuitamente con questo sito web di utilità in quanto si tratta di uno strumento di terze parti, quindi non devi preoccuparti della sicurezza dei tuoi input e output. Questo strumento di ricerca inversa di immagini è famoso in tutto il mondo solo perché protegge le immagini di input e non le salva. Se vuoi cercare immagini plagio o immagini simili disponibili su diversi siti Web su Internet, questa è una delle migliori scelte che hai. Puoi fare una ricerca inversa basata su immagini, URL dell’immagine e anche parole chiave!

Servizio di ricerca di immagini Tin Eye

Questoimmagini è noto per essere una delle migliori piattaforme di ricerca inversa di immagini disponibili online. Devi registrarti con questo strumento per usarlo gratuitamente. Il motivo per cui questa piattaforma è maggiormente accettata in tutto il mondo è che ha più di 20 miliardi di immagini nel suo database e il numero continua ad aumentare e ad essere aggiornato. Il servizio di latta è molto noto per i risultati accurati. La cosa migliore di questo programma è che può essere utilizzato come plug-in del browser su Google Chrome, Safari e persino Opera. L’ultima caratteristica di questo strumento di ricerca di immagini inversa è che può aiutarti a trovare immagini simili con gli stessi colori.

Ricerca inversa di immagini con Google

La ricerca inversa di immagini con Google è una delle piattaforme di ricerca comuni. I principianti, così come i professionisti, possono facilmente utilizzare questo motore di ricerca di immagini. Devi aprire il motore di ricerca di immagini sul tuo browser e vedrai che l’icona di un’immagine apparirà nella barra di ricerca di Google. Devi fare clic su questa icona della fotocamera e da lì devi selezionare l’opzione che dice “cerca per immagine” quando selezioni questa opzione puoi caricare facilmente le immagini per le quali devi trovare la duplicazione. Il motore di ricerca ti fornirà risultati immediati su immagini visivamente simili.

Ricerca di immagini Yandex

Lainversa di Yandex è nota per essere uno dei motori di ricerca popolari in Russia. Questa piattaforma di ricerca di immagini è altamente accettata in tutto il mondo e questo è dovuto alla semplicità del programma. Puoi caricare facilmente l’immagine nella barra di ricerca dello strumento per trovare immagini duplicate, oppure puoi anche inserire l’URL dell’immagine se desideri cercare la duplicazione in un’immagine pubblicata online. Trovare il plagio di immagini è abbastanza semplice con questo programma online.

Image Raider

Questo è un altro servizio di ricerca inversa di immagini che puoi trovare online. Questo strumento di ricerca inversa è integrato dal motore di ricerca di immagini di Google, Bing e Yandex. Può ottenere risultati relativi alle immagini che vengono esternalizzati da questi tre motori di ricerca di immagini. Ti piacerebbe questo programma di ricerca di immagini inversa per le sue caratteristiche e le opzioni di ricerca interessanti. È possibile eseguire una ricerca inversa di immagini / foto su un massimo di venti immagini in una volta. Puoi anche aggiungere link di immagini disponibili su Deviant Art o Flickr per trovare immagini simili / plagio di immagini gratuitamente!

CTRLQ.org

Questa è ancora un’altra piattaforma di ricerca di immagini inversa che devi sicuramente conoscere. Questo programma è appositamente progettato per essere utilizzato su smartphone. Se hai un’immagine sul tuo telefono su cui devi fare una ricerca inversa di immagini, allora vorremmo che usassi questo programma. Questo è uno strumento di ricerca di immagini che è alimentato direttamente e collegato dal motore di ricerca di immagini di Google. Devi usare il pulsante di caricamento nello strumento per aggiungere immagini e premere il pulsante di ricerca per trovare le immagini simili o relative sul web!