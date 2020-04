Trovato un pericoloso bug di iPhone. Una notifica lo rende inutilizzabile

Un messaggio di testo fa impazzine l’iPhone, lo manda in blocco e rischia di renderlo completamente inutilizzabile. È quanto, in queste ore, è emerso da un post sul popolare social network Reddit, dove un utente ha postato il problema in cui è occorso.

In un dettagliato post, si parla di un bug di iPhone che, al ricevimento di una determinata stringa di caratteri, metterebbe fuori uso lo smartphone, obbligando l’utente a complesse operazioni di ripristino. L’autore del thread spiega di aver ricevuto uno strano messaggio. Subito dopo il suo iPhone ha smesso di funzionare.

Come risolvere il bug dell’iPhone

Per risolvere il problema bisogna riavviare lo smartphone in modalità DFU: si tratta della modalità Device Firmware Upgrade con la quale è possibile ripristinare i dispositivi iOS nei casi di emergenza.

Non importa come arriva il messaggio, se via iMessage, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger o altro. L’iPhone si bloccherà. Oltre alla soluzione del riavvio in modalità DFU c’è un’altra possibilità: quella di aggiornare il dispositivo alla versione software iOS 13.4.5 (per il momento disponibile solo in beta). In tal modo nessun messaggio vi bloccherà più l’iPhone.

Il messaggio che manda in crash l’iPhone

Ma qual è il messaggio che manda in crash il telefono? Si tratta di un testo in lingua Telugu (un idioma parlato nell’India centro-meridionale) accompagnato, in alcuni casi, dall’icona di una bandierina italiana. Tuttavia, da quanto si apprende in rete, la bandiera italiana non sarebbe responsabile del blocco, ma solo una personalizzazione locale del messaggio. Infatti quello che manda in crash l’iPhone è la lingua Telugu, che non è supportata dal telefono. Ecco il motivo per cui lo smartphone si bloccherebbe.

Come riavviare in modalità DFU

In attesa che l’aggiornamento che risolve il bug dell’iPhone esca dalla fase beta e sia distribuito a tutti i clienti, l’unico modo per riattivare il telefono è quello di riavviarlo in modalità DFU. Per farlo bisogna collegare lo smartphone a un computer Mac, spegnere l’iPhone e tenere premuti contemporaneamente il tasto accensione e home per 10 secondi. A questo punto rilasciate il tasto accensione e continuate a premere il tasto Home fino a quando non si avvierà la modalità di Ripristino.