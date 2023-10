Apple iOS 17.1 risolve i problemi di privacy. Tutte le novità della nuova release

Dopo circa un mese di test, iOS 17.1 sarà rilasciato al pubblico la prossima settimana, martedi 24 ottobre per l’esattezza. L’aggiornamento include una serie di nuove funzionalità, correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni. Fra i bug la cui risoluzione è più attesa quello che introduce un fix alle modifiche non autorizzate alle impostazioni di privacy degli utenti.

Ma vediamo quali sono le novità introdotte da iOS 17.1

Data di rilascio di iOS 17.1

Nonostante Apple non abbia confermato la data di rilascio di iOS 17.1, ci si aspetta che l’aggiornamento venga distribuito a partire da martedì 24 ottobre. Questa data è stata rivelata dalle autorità francesi la scorsa settimana.

Perché le autorità francesi dovrebbero conoscere la data di rilascio di iOS 17.1? Perché uno dei più importanti aggiornamenti riguarda proprio il fix delle problematiche riguardanti i livelli eccessivi di radiazioni emesse (SAR) da iPhone 12.

In iOS 17.1, Apple ha apportato modifiche su come l’iPhone 12 gestisce il proprio comportamento quando si trova lontano dall’utente. In sostanza, precedentemente, l’iPhone 12 aumentava la potenza consentita quando, ad esempio, era appoggiato su un tavolo. iOS 17.1 e non si trovava in una tasca. L’aggiornamento rimuove questo comportamento per conformarsi al protocollo di test francese.

AirDrop.

L’aggiornamento aggiunge una nuova funzione AirDrop che consente di continuare il trasferimento di un file tramite rete mobile quando ci si allontani dal dispositivo a cui si stanno trasferendo dati. Questa funzionalità è stata annunciata durante il WWDC a giugno, ma non è stata inclusa nella prima versione di iOS 17. È stato anche inserito un nuovo “interruttore” nelle Impostazioni che permette di optare per l’uso dei dati cellulari per completare i trasferimenti AirDrop, in caso di mancanza del Wi-Fi.

Apple Music

iOS 17.1 apporta anche una serie di modifiche ad Apple Music:

Ora si possono taggare come “preferiti” canzoni, album e playlist. Ci sono nuove opzioni di filtraggio nell’app Musica per visualizzare facilmente i preferiti nella libreria.

Apple ha aggiunto una libreria di illustrazioni da utilizzare per personalizzare le propri playlist.

In fondo alle playlist, c’è una nuova sezione di “Suggerimenti per le canzoni” che Apple presenterà in modo intelligente per seguendo i gusti dell’utente.

Cambiamenti in modalità StandBy con iOS 17.1

Apple ha aggiunto nuove opzioni alla modalità StandBy, la funzione che trasforma l’iPhone in una sorta di smart display durante la ricarica e in modalità orizzontale. Nelle impostazioni dell’app, c’è una nuova opzione “Display” nel menù StandBy. Qui, ci sono nuovi interruttori per spegnere automaticamente il display, dopo 20 secondi, o per lasciarlo sempre attivo.

La versione iniziale di iOS 17 non offriva questo livello di controllo dettagliato su StandBy. La nuova opzione “Mai” significa che ora si può decidere che i widget StandBy siano sempre visibili.

Tuttavia, queste modifiche a StandBy sono disponibili solo su dispositivi con Always-on display, cioé iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Action Button

Modifiche sono previste anche per l’Action Button di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. iOS 17.1 L’aggiornamento aggiunge una nuova funzionalità che utilizza il sensore di prossimità dell’iPhone 15 Pro per rilevare quando iPhone è in tasca e prevenire così attivazioni accidentali.

Ciò significa che sarà necessario premere il pulsante leggermente più a lungo per attivare un’azione se il telefono è in tasca.

Torcia

Quando è stato lanciato iOS 17, gli utenti iPhone 15 Pro sono stati i fortunati destinatari di una nuova funzionalità che utilizzava la Dynamic Island per mostrare quando la tua torcia era attivata.

Tuttavia, non c’era motivo per cui questa funzionalità dovesse essere esclusiva dell’iPhone 15 Pro. Con iOS 17.1, anche gli utenti iPhone 14 Pro vedranno anche il nuovo indicatore della torcia nella loro Dynamic Island.

Bug corretti da iOS 17.1

iOS 17.1 risolve una serie di bug e problemi di prestazioni che hanno afflitto alcuni utenti iPhone nell’ultimo mese. Li segnaliamo in ordine sparso: