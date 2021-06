Tutte le offerte MediaWorld per uno shopping a cuor leggero, grazie a Volantino Facile

Chi è alla ricerca di proposte vantaggiose per uno shopping tecnologico, può valutare tutte le promozioni e le offerte di MediaWorld su Volantino Facile.

Qui si possono confrontare differenti prezzi, concorrenziali e competitivi, e tutti gli sconti proposti da un mono-marca leader nel settore dell’home living.

Sarà interessante scoprire intere collezioni di televisori e lavatrici, computer e stampanti a metà prezzo, compresi i dispositivi di domotica che rendono la casa innovativa e confortevole.

Siamo in periodo di Europei di calcio, cosa c’è di meglio che regalarsi un nuovo televisore per viversi a 360° la magia del pallone?

Tutte le promozioni da non lasciarsi scappare

Volantino Facile da quasi 10 anni è il punto di riferimento per uno shopping sostenibile e consapevole, con tante occasioni per sconti e promozioni dei migliori brand da prendere al volo, per la casa e il tempo libero.

Quali sono le proposte per risparmiare e le offerte di MediaWorld che si possono trovare su questo sito, tra cui smartphone, televisori, dispositivi per la domotica e apparecchi per la pulizia della casa?

Fino al 6 Giugno, ad esempio, la partita si gioca in diretta su qualunque campo da gioco, grazie agli sconti sui televisori Sony, LG e Samsung, comprese le promozioni sui dispositivi per rendere la casa un vero stadio: si possono acquistare casse, speaker, soundbar e consolle audio a prezzi stracciati, scontati fino al 50%.

Che bello vivere l’emozione degli Europei anche a casa, comodamente seduti sul divano, in famiglia o in compagnia di amici. Fino al 13 Giugno è possibile approfittare delle promozioninel settore Apple World: chi l’ha detto che la partita di pallone si può vedere solo in televisione?

Sull’iPod di nuova generazione si può seguire in diretta le mosse e le azioni degli Azzurri, e tifare da qualunque luogo, al parco, in camera da letto, comodamente stesi sull’erba durante un pic-nic.

Non è finita qui, perché nella sezione Apple World sono disponibili iPad per il lavoro e il tempo libero, Apple Keyboard e Apple-pad mini da dai 7 agli 11 pollici, easy e da portare dovunque. Non manca poi l’iPhone 12, con sconti dal 20% al 30%, ma anche le versioni precedenti a prezzi appetibili e concorrenziali.

È disponibile anche, per esempio, l’Apple Watch tecnologico e di nuova generazione, in alluminio e fibra di carbonio, un vero gioiellino di design perfetto per il tempo libero: non dimentichiamoci di tutti gli altri accessori Apple, come cuffie wireless per ascoltare la musica, earpods, cavi e alimentatori del brand ufficiale per ottimizzare e valorizzare le esperienze audio e video.

Con tutti gli articoli Apple in sconto, l’estate comincia alla grande: un’idea perfetta per un regalo di promozione per tutti gli studenti dopo il duro lavoro dell’anno scolastico!

La fine della scuola inaugura il periodo delle vacanze, dei tuffi in piscina e delle belle giornate al mare, in campagna o in montagna: con la colonna sonora giusta e la soundtrack migliore ogni location di ferie sarà ancora più piacevole e rigenerante.

Sfogliando il depliant digitale di MediaWorld su Volantino Facile sarà ancora più facile e immediato scoprire tutti i prodotti in sconto, tra cui televisori al plasma e smart TV LG, Samsung e Sony a prezzi irripetibili.

Questa è l’occasione per acquistare una nuova televisione new generation per continuare a guardare i programmi preferiti con le nuove trasformazioni 5G, sfruttando gli incentivi statali e i finanziamenti, cogliendo al volo l’occasione di regalarsi una televisione smart TV con i fiocchi.

Tante offerte per la casa

MediaWorld non si dimentica di chi è attento alla cura della casa: infatti, è possibile acquistare una nuova lavatrice di ultima generazione. Sono tanti gli sconti del 50% tra i migliori marchi come Electrolux, Haier, Samsung, LG con carica frontale e classe energetica A+++.

Nel depliant digitale è presente un ricchissimo showroom di lavatrici slim, lava-asciuga e apparecchi salva-spazio con carica dall’alto che valorizzano anche un ambiente ridotto e contenuto.

Quando è il momento di un restyling, o semplicemente è necessario sostituire un vecchio apparecchio rotto, Volantino Facile è quindi un ottimo punto di riferimento per le spese consapevoli e dedicate al risparmio: qui sono disponibili tante occasioni per regalarsi e regalare elettrodomestici di qualità a prezzi vantaggiosi sena rinunciare alla qualità e alla sicurezza dei grandi marchi.