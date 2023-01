Tutte i colori ufficiali dei Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra

Si avvicina la data di lancio della serie Galaxy S23, ufficialmente annunciata per il 1 febbraio, e si intensificano le indiscrezioni sulle loro caratteristiche tecniche. Molte cose sono già state svelate, ma oggi ci concentriamo sui colori dei nuovi smartphone perché sul Web sono state pubblicate le immagini destinate alla stampa che mostrano i diversi colori in cui i modelli saranno venduti.

Cominciamo dal modello base, il Samsung Galaxy S23, che arriverà in quattro colori.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra, invece, arriverà nelle colorazioni Phantom Black, Cotton Flower, Botanic Green e Misty Lilac, abbinandosi così ai colori del Galaxy S23 pubblicati qui sopra.

Infine, il Galaxy S23+, che sarà disponibile in queste colorazioni:

Come sempre Samsung potrebbe variare i colori dei suoi flagship a seconda dei mercati di riferimento e dei gusti locali. Non è dunque certo che i colori pubblicati in questa pagina siano tutti disponibili ovunque o al lancio.

