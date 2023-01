Ufficiale: la gamma Samsung Galaxy S23 sarà presentata il 1 febbraio a San Francisco

Ora è tutto ufficiale. Finalmente. La presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S23 ha una data certa, ed è quella del 1 febbraio.

Dopo tante indiscrezioni, l’ultima alimentata dalla filiale di Samsung Colombia che ha accidentalmente pubblicato (e quasi subito cancellato) la data di lancio del Galaxy S23, ora è tempo di ufficialità.

E quale migliore ufficialità della comunicazione di Samsung Corea, che ha cominciato a inviare gli inviti per l’evento Galaxy Unpacked 2023 del 1° febbraio, che inizierà alle 19 ora italiana.

L’evento Galaxy Unpacked 2023 si terrà a San Francisco, e sarà il primo evento Unpacked in presenza dall’inizio della pandemia di COVID-19. Sarà inoltre trasmesso in diretta sul sito Web ufficiale di Samsung e sul canale YouTube del produttore di Seul, così da poter essere seguito da tutti coloro che non potranno parteciparvi.

Nel suo annuncio ufficiale Samsung non ha menzionato esplicitamente il Galaxy S23, ma il post recita: “Sta arrivando una nuova era dell’innovazione Galaxy. Le nostre innovazioni sono progettate per offrire incredibili possibilità alle persone per oggi e domani. La nuova serie Galaxy S sarà la sintesi di come intendiamo la migliore esperienza premium. Stiamo alzando il livello e stabilendo nuovi standard per ciò che è epico“.

La serie Galaxy S23 dovrebbe essere composta da tre smartphone: Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra. Il modello Ultra dovrebbe integrare una fotocamera principale da 200 Megapixel. Samsung dovrebbe anche svelare nuovi laptop, ma non ci sono ancora notizie a tale riguardo.