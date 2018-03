L’azienda italiana Ubsound lancia i nuovi auricolari serie Magister ergonomici e realizzati interamente in alluminio.

Questa nuova gamma di auricolari Ubsound si aggiunge all’attuale catalogo composto da dieci prodotti. Ora il catalogo si amplia ulteriormente, abbracciando la richiesta di un vasto pubblico per un suono più neutro e bilanciato. Magister infatti, nonostante la firma acustica a V sia sempre stata la bandiera di Ubsound, presenta una firma acustica molto più neutrale e ricca di dettagli sonori anche nelle frequenze medie.

“Con Magister abbiamo voluto creare un prodotto che potesse essere utilizzato e apprezzato davvero da tutti” dichiara Clara Profeta – COO del gruppo Ubsound. “Grazie ad una firma acustica neutra, il suono dell’auricolare Magister risulta adatto sia ad un utilizzo standard più tradizionale tramite lo smartphone sia ad un utilizzo più consapevole ed esigente con la possibilità di adattare la tonalità al proprio gusto utilizzando sistemi di equalizzazione” .

Magister è solo l’ultimo di una serie di prodotti progettati in Italia. Ubsound ha, infatti, già consolidato la propria presenza a livello nazionale ed internazionale in 45 Paesi nel mondo grazie alle serie di auricolari attualmente in commercio Fighter, Smarter Pro e Orchestra oltre che alla serie di cuffie Dreamer.

Ubsound conserva, come comune denominatore per tutti i suoi prodotti, l’ottimo rapporto qualità prezzo offrendo una notevole qualità acustica ad un prezzo per tutte le tasche.

Ubsound Magister è disponibile nei migliori negozi specializzati di hi-fi e telefonia, nei principali siti e-commerce, su Amazon, nei negozi gaming, nei prestigiosi luxury department stores e in grande distribuzione specializzata con un prezzo al pubblico di 49,90 euro.

L’elenco completo dei rivenditori autorizzati è consultabile sul sito www.ubsound.com

(Visited 15 times, 15 visits today)