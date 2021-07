Un gruppo di sviluppatori è riuscito a installare Windows 11 su uno smartphone Android

I telefoni Windows sono ormai un lontano ricordo ma i fan Microsoft sperano ancora che un giorno il gigante con sede a Redmond cambi idea e rilasci un dispositivo mobile alimentato dal proprio sistema operativo.

In questo momento sembra però che l’azienda sia completamente impegnata su Android come abbiamo visto con il lancio di Surface Duo ma il sogno di uno smartphone Windows continua ad esserci, soprattutto grazie alla comunità esperta di sviluppatori che tentano ogni tipo di esperimento.

Windows 11 funziona su Android

Di recente, un gruppo chiamato Renegade Project è riuscito a far funzionare Windows 11 su OnePlus 6T, portando a tutti gli effetti l’ultimo sistema operativo di Microsoft su un dispositivo Android.

Secondo un rapporto, OnePlus 6T non è stato l’unico modello su cui il gruppo è riuscito a installare Windows 11, poiché l’installazione ha avuto successo su diversi altri dispositivi alimentati da Snapdragon 845, tra cui Xiaomi Mi Mix 3 e Poco F1 . A quanto pare, anche il Samsung Galaxy S9 Plus dovrebbe supportare Windows 11.

La buona notizia è che Windows 11 sembra essere perfetto sull’hardware Android poiché funzionalità come il touchscreen, l’USB e persino il Bluetooth funzionano correttamente. C’è ovviamente spazio per miglioramenti, soprattutto perché la connettività Wi-Fi e cellulare non sembra funzionare nonostante le rassicurazioni degli sviluppatori.

Ovviamente l’installazione di Windows 11 su dispositivi Android rimane un puro esercizio di stile che difficilmente potrà essere utilizzati dal grande pubblico.