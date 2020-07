Microsoft Surface Duo debutterà ad agosto

Lo scorso ottobre, Microsoft ha annunciato un progetto di vecchia data chiamato Surface Duo. Si tratta del ritorno dell’azienda sul mercato degli smartphone con un dispositivo molto speciale: un modello pieghevole, dotato di due schermi con a bordo Android e Google Play Store.

A distanza di mesi di silenzio, Surface Duo è tornato alla ribalta perché sembra che la sua uscita si stia avvicinando e la certificazione della FCC ne è solamente l’ennesima conferma.

Microsoft vuole anticipare il rilascio del suo smartphone originariamente previsto per le vacanze di fine anno con l’obiettivo di non arrivare troppo in ritardo e presentare delle caratteristiche tecniche già obsolete (4G e Snapdragon 855), considerando che l’8 agosto è prevista la presentazione del Galaxy Z Fold 2…

Secondo il giornalista Zac Bowden, la produzione di massa dello smartphone Microsoft e l’inizio della campagna di marketing sono previsti per agosto, precisamente la settimana del 24 agosto.

Il prezzo del Surface Duo rimane ad oggi la grande incognita e nonostante il ritardo in termini di design o caratteristiche tecniche, Microsoft dovrebbe comunque commercializzare questo dispositivo a un prezzo elevato, per conservare l’immagine del marchio “premium” della gamma Surface.