Huawei ha realizzato un sorpasso non proprio scontato e annunciato sulla sua diretta concorrente Samsung. Il colpo di scena è avvenuto, su scala mondiale, nel secondo trimestre del 2020, come riporta oggi Canalys.

In un mercato fortemente influenzato dalla pandemia di Covid-19 Huawei ha spedito 55,8 milioni di telefoni contro i 53,7 milioni di Samsung.

Huawei è riuscita a estendere il proprio dominio sul mercato cinese (il primo a riprendersi post pandemia) che per il brand di Shenzhen vale oltre il 70% di tutti i telefoni spediti nel mondo. Nel frattempo, i mercati chiave di Samsung sono stati sconvolti dalla pandemia e per questo le vendite del colosso sudcoreano sono diminuite del 30% su base annua.



Ben Stanton, Senior Analyst presso Canalys, ha dichiarato che «se non fosse stato per il COVID-19, questo straordinario risultato non avrebbe potuto delinearsi». Samsung detiene una quota di mercato inferiore all’1% in Cina, dove le vendite sono rimbalzate, mentre i focolai da Coronavirus hanno letteralmente paralizzato Brasile, India, Stati Uniti ed Europa.

Si tratta dunque di un insieme di circostanze unico che sarà difficile per Huawei sostenere. A lungo termina quindi i valori dovrebbero tornare ad essere maggiormente simili alla situazione pre Covid-19.



Canalys ritiene che altri produttori cinesi possano sfruttare la situazione a proprio vantaggio ed espandere la propria presenza sui mercati internazionali. Ciò li aiuterà anche a recuperare il terreno che hanno perso rispetto a Huawei in Cina.