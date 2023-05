Un leak mostra le prime immagini di Galaxy Tab S9 Ultra, in arrivo a luglio

Un nuove set di render per il Galaxy Tab S9 Ultra è appena trapelato in rete. Ricordiamo che il nuovo tablet dovrebbe essere annunciato fra poco, a luglio: godiamoci quindi queste immagini che ci permettono di vederlo in anticipo.

Grazie a queste possiamo notare una cosa: se si parla di design, il nuovo modello non sarà poi molto diverso dal vecchio, proprio come nel caso dell’S9+. Si vede infatti uno schermo AMOLED da 14,6 pollici, risoluzione da 2960 x 1848 pixel e due camere frontali. Anche dimensioni e peso saranno uguali: 326.4 x 208.6 x 5.5mm per 737 grammi.

Posteriormente, invece, le due lenti sono leggermente spostate. Si trovano infatti sopra la banda di ricarica wireless per la S-Pen. A proposito di ricarica: ci si aspetta una batteria potente da 11.200 mAh con ricarica veloce da 45 W.

Galaxy Tab S9 Ultra utilizzerà quasi sicuramente il processore Snapdragon 8 Gen 2, con 8/12/16 GB di RAM e 128/256/512 GB di memoria interna. Il sistema operativo sarà naturalmente Android 13, con certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua.