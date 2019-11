Un portafoglio sempre connesso con lo smartphone | IMPRESSIONI

Recensione a cura di Carlo De Micheli

Ekster, produttore di portafogli, e Chipolo, azienda di tracker Bluetooth, hanno stretto una partnership per produrre il primo portafoglio con batteria ricaricabile a pannelli solari che si connette allo smartphone ed è in grado di ricevere comandi vocali attraverso Siri o Google Assistant.

Avete paura di perdere il portafoglio? Da oggi non più! Grazie a questa nuova idea che sfrutta uno speciale chip Bluetooth all’interno di una tessera poco più spessa di una carta di credito che vi avvertirà nel caso in cui il portafoglio si allontani dal telefono.



Non sapete dove avete appoggiato il portafoglio? Basterà premere il bottone all’interno dell’app di Chipolo per farlo squillare (potete anche scegliere la suoneria). Funziona anche al contrario: potete usare l’apposito bottone sul portafoglio per far squillare lo smartphone.







Un’invenzione semplice quanto ingegnosa, simile al portachiavi “Tile” già visto in passato. Rispetto a quest’ultimo, un’ulteriore novità risiede nella possibilità di ricaricare la batteria tramite un piccolo pannello solare integrato nella tessera. Nel passato i tracker andavano buttati via una volta esaurita la batteria integrata.

Grazie a Google Assistant o Siri possiamo chiamare con i comandi vocali il portafoglio. “Ehi Google, dove ho messo il portafoglio?” e, in pochi secondi “Bip bip bip!” il portafoglio suona sul tavolo nella stanza a fianco. La portata del chip dipende dalla portata del Bluetooth: nei test effettuati ha funzionato in stanze adiacenti a quelle di prova.

L’app che accompagna il prodotto è semplice e intuitiva. In automatico su una mappa l’ultima posizione in cui il telefono è stato separato dal portafoglio. Una funzione utile per sapere se lo avete lasciato in macchina, a casa o al ristorante. Attivando le funzioni ancora in beta dell’app, si possono abilitare le notifiche alla separazione tra i dispositivo e lo smartphone.

Il portafoglio si rivela esteticamente gradevole e tecnologico anche nelle sue funzioni più tradizionali. Con un pulsante sul lato inferiore si possono estrarre tutte le carte contenute all’interno del porta-tessere centrale. Le carte vengono magicamente allineate in scala in modo da rendere semplice l’estrazione. Questa funzione si era vista anche nei prodotti di competitor come Secrid. E’ presente anche la funzione di schermatura dall’esterno per le carte NFC/Contactless.

C’e’ abbastanza spazio per documenti, carte e soldi?

Quanto spazio occupa il tracker? Nella fodera posteriore circa lo spazio di 2 carte di credito.

Quante tessere può contenere il portafoglio? Nel vano schermato, da 4 a 6, a seconda dello spessore delle carte. All’interno vi sono altri due compartimenti per le tessere. Una si infila anche sul retro se lo spazio non viene utilizzato per il tracker.

Le monete? Non sono previste.

I contanti? All’interno, una elegante banda elastica brandizzata trattiene le banconote

Dopo aver provato per oltre tre mesi il portafoglio, la funzione di estrazione delle carte funziona ancora perfettamente e la parte esterna non ha segni di usura. Il prodotto sembra essere costruito con materiali di ottima qualità.