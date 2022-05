Un prototipo del Pixel 7 spunta su eBay per qualche ora

Google ha annunciato il Pixel 7 qualche settimana fa durante l’evento I/O. La data di uscita non è ancora stata stabilita ufficialmente, ma nel frattempo è successo qualcosa di molto particolare. Su eBay, infatti, è stato molto brevemente messo in vendita un prototipo dello smartphone.

Il prodotto è stato, come prevedibile, rimosso molto rapidamente, ma le immagini sono state salvate. Non è la prima volta che prototipi di smartphone vengono messi in vendita su eBay, ma spesso ciò accade per cellulari mai rilasciati, o quantomeno non così vicini alla data d’uscita.

Di particolare interesse è una prima visione della parte frontale del telefono, mai mostrata da Google. Sembra che Pixel 7 avrà uno schermo praticamente identico a quello del Pixel 6. Inclusi lo schermo piatto e il foro per la fotocamera posizionato nella parte superiore.

Per il resto nulla di nuovo, oltre che a uno sguardo più dettagliato su alcuni particolari già mostrati da Google stessa. Sono anche elencati alcune specifiche: sistema operativo Android 13, 128 GB di memoria interna, varie applicazioni esclusive, processore octacore.

C’è però un colpo di scena. Uno della foto è uno zoom sul dorso riflettente dello smartphone, e il dispositivo utilizzato per lo scatto è ben visibile. Si tratta nientemeno che del Pixel 7 Pro.

Potrebbe sempre trattarsi di uno scherzo, ma il profilo del venditore è attivo dal 2006, ed è stato piuttosto attivo sulla piattaforma prima di questa strana vendita. L’asta, come detto in precedenza, è stata chiusa, ufficialmente “per un errore”, ed il prezzo iniziale era di appena 450 dollari. Vedremo se il prototipo ricomparirà da qualche altra parte o se per adesso dovremo aspettare il lancio effettivo.