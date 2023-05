Un tuffo nello stile con il nuovo Motorola Edge 40

Motorola amplia la propria offerti di device con il nuovo Motorola Edge 40, dispositivo caratterizzato da stile e performance. Andiamo a vedere quali sono le caratteristiche di questo smartphone davvero esclusivo.

Partiamo dalle specifiche più tecniche: Motorola Edge 40 avrà un processore Mediatek Dimensity 8020, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria. Lo schermo invece sarà di 6,55 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate di 144 Hz. Inoltre il display sarà curvo e senza bordi.

La peculiarità è che si tratterà di uno degli smartphone più sottili della sua categoria: appena 7,58 mm. La parte posteriore è ricoperta da pelle vegana che, unita al suo design, lo rendono particolarmente facile da maneggiare.

La fotocamera principale di Motorola Edge 40 avrà una risoluzione di 50 Megapixel e l’apertura più ampia disponibile su uno smartphone (f/1,4). Grazie a questa si potranno scattare foto in qualsiasi condizione, ottenendo anche uno sfondo naturalmente sfocato. Ad accompagnarla ci sarà una lente macroscopica da 13 Megapixel e una frontale da 32 Megapixel.

La batteria da 4.400 mAh potrà essere ricaricata in soli 10 minuti grazie alla ricarica ultrarapida TurboPower da 68 W; in alternativa, c’è sempre la ricarica wireless da 15 W. Il dispositivo, basato su Android 13, presenta un’ampia suite di funzionalità di sicurezza per una protezione ottimizzata, come Moto Secure App. Ultimo dettaglio è la presenza della certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua, assicurando la protezione anche nelle condizioni più impervie.

Motorola Edge 40 sarà disponibile al prezzo di 599,90 euro a partire dal 4 maggio online e presso il Flagship Store di Spazio Lenovo nelle colorazioni Eclipse Black e Lunar Blue e a partire da metà maggio nei negozi anche nella variante Nebula Green. Il prodotto verrà lanciato con una promozione esclusiva a 529,90 euro fino alla fine di maggio.