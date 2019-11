Un tweet da HTC suggerisce il ritorno di un grande classico

Dopo il clamore generato dal ritorno del Motorola Razr come uno smartphone pieghevole con Android, il capo di HTC Creative Labs, Drew Bamford, ha diffuso un tweet ponendo ai propri fan una domanda: “Quale classico HTC vorresti vederci riportare con la tecnologia di oggi?”

HTC ha raggiunto il suo picco creativo con HTC One (M8) rilasciato nel 2014. Probabilmente il telefono HTC più popolare mai realizzato perché in anticipo sui tempi: presentava un involucro in alluminio ed era dotato di una doppia fotocamera sul retro che consentiva agli utenti di cambiare la messa a fuoco. Per molti, questa è stata la loro prima esperienza con la sfocatura bokeh che la maggior parte dei telefoni di ora può offrire.

Altra pietra miliare fu DROID DNA del 2012. In esclusiva per Verizon e il primo smartphone ad avere una risoluzione FHD (1080 x 1920). Entrambi questi modelli potrebbero ritornare sotto una nuova veste. HTC non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare rispolverando uno dei suoi classici.

Alcuni telefoni Windows Mobile di HTC potrebbero rivedere la luce, incluso l’HTC HD rilasciato per la prima volta oltre dieci anni fa. Il telefono aveva un ampio display (per l’epoca) da 4,3 pollici 480 x 800 WVGA. Anche l’HTC Touch Pro e il Touch Diamond del 2008 hanno anche alcuni fan. Non dimenticare che HTC ha prodotto alcuni dei telefoni più innovativi e iconici come il Nexus One

Dopo l’HTC One (M8), l’HTC ha iniziato a perdere la rotta. Batterie piccole, fotocamere deludenti e la mancanza di funzionalità speciali hanno impedito alla società di sfidare Samsung e Apple negli Stati Uniti per non parlare dei problemi con la promozione dei suoi telefoni. A settembre 2017, Google ha acquistato metà del team di progettazione e ricerca di HTC, compresi quelli che hanno lavorato ai Pixel per 1,1 miliardi. L’acquisto ha inoltre fornito a Google licenze non esclusive per la proprietà intellettuale.

È difficile dire cosa si potrebbe fare per aggirare l’unità smartphone moribonda di HTC. Concentrarsi sulle criptovalute non è una soluzione e la maggior parte dei fan che hanno risposto a Bamford su Twitter hanno affermato che HTC dovrebbe riportare una versione moderna di HTC One (M7) o One (M8).