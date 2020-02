Undici anni di Samsung Galaxy S in una infografica

Siamo alla vigilia della presentazione dell’undicesima generazione della gamma Samsung Galaxy S. Domani, infatti, Samsung annuncerà la nuova linea Galaxy S20, un prodotto di particolare importanza per il produttore sudcoreano in quanto si tratta del primo modello Galaxy S del nuovo decennio. Un’occasione, per Samsung, di saltare la numerazione progressiva (saremmo al modello 11) in favore del 20, che sottolinea l’inizio del nuovo decennio.



In questa pagina vi mostriamo un’interessante infografica della gamma Galaxy S realizzata da gadgetdeck. Un viaggio che parte dal Galaxy S uscito a giugno 2010 e che ci porta fino ai Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra, che diventranno ufficiali a partire da domani 11 febbraio.

Si tratta di un elenco ben strutturato dei dispositivi Galaxy S usciti sul mercato nel corso degli anni con le loro specifiche chiave e le loro evoluzioni.