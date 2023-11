Unieuro, 22% di sconto su migliaia di prodotti solo per oggi, Single Day

Unieuro festeggia il Single Day con una serie di promozioni e uno sconto del 22% su migliaia di prodotti.

Il Single Day, noto anche come “Double 11″ o “11.11“, è una festa di shopping online che ha origine in Cina. Celebrato il 11 novembre di ogni anno, è stato inizialmente creato come un’alternativa anti-San Valentino per single universitari. Tuttavia, negli ultimi anni, è diventato il più grande evento di shopping online al mondo, simile al Black Friday. In questa giornata, numerosi siti di e-commerce offrono sconti e promozioni, attirando un’enorme quantità di consumatori. L’evento è stato inizialmente promosso da Alibaba, il gigante cinese dell’e-commerce, nel 2009, e da allora si è diffuso a livello globale.

Dunque, per tutti coloro che faranno una spesa di almeni 199 euro da Unieuro, l’insegna sconterà il 22% del valore direttamente in cassa.

Sono esclusi dalla promozione Unieuro Single Day i prodotti già in volantino, quelli soggetti ad altre promozioni in corso, console da gioco, software da gioco, i controller Sony Ps5 Dualsense, iPhone, AirPods, Apple Watch, MacBook, iMac, MacMini, iPad, la scopa ricaricabile Dyson V15DETECTSUBMAR, i prodotti del brand Smeg linea 50’s style.

Dunque, per vedere e toccare con mano tutte le promo Unieuro valide solo oggi 11 novembre, non vi rimane che recarvi nel punto vendita più vicino a voi o dare un’occhiata al sito Internet dell’insegna.