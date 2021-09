Unieuro lancia nuove piattaforme per l’e-commerce

Unieuro ha appena presentato in Italia due novità: il sito di e-commerce unieuro.it e la nuova app, già scaricabile su App Store e Play Store,

Dopo cinque anni dal lancio della prima piattaforma di e-commerce, che durante l’anno 2020/2021 ha registrato 430 milioni di euro di incassi, Unieuro anticipa ancora una volta i trend aprendo un sito e un’app unici nel mercato attuale. Le nuove piattaforme sono pensate nell’ottica “desktop last”, ispirate allo stile di navigazione tipico dei social network.

L’attenzione è posta principalmente sull’immagine, con attirare l’attenzione e spiegare efficacemente i prodotti serviti. A questo si accompagna un comparto grafico curato nei minimi dettagli, ispirato dalle asimmetrie delle grafiche futuriste. Incentiva inoltre la fruizione verticale dei contenuti, che sono dinamici e si rinnovano continuamente.

È un modo innovativo di approcciare il commercio online: Enzo Panetta, Digital Marketing & Innovation Director di Unieuro, lo racconta così.

In uno scenario tendenzialmente statico, in cui i siti di e-commerce replicano interfacce standard, la nuova piattaforma unieuro.it inaugura un modo altrettanto nuovo di approcciare i siti consumer, ispirandosi al travolgente successo dei social network e alla loro efficacia nell’ingaggiare l’utente intrattenendolo. Il nostro impegno si è tradotto in una piattaforma immediatamente riconoscibile e distintiva, che segna un evidente discontinuità rispetto al passato.