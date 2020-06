Unieuro ha lanciato la sua nuova iniziativa “Vediamoci come più ti piace” che permette ai clienti non solo di recarsi in un punto vendita e di potervi accedere con tempestività, evitando le eventuali code di questi giorni, ma anche di avere a disposizione, per tutto il tempo che serve, un consulente dedicato, ossia un addetto alla vendita che lo seguirà per tutto il tempo necessario all’acquisto.

La novità si inquadra nel panorama delle numerose iniziative volte, da un lato, a fidelizzare i propri clienti, dall’altro ad alleggerire al massimo al consumatore lo stress che deriva dalle nuove norme anti Covid, che prevedono ingressi contingentati, obbligo di mascherina, misurazione della febbre all’entrata dei punti vendita e, spesso, code nelle ore più trafficate della giornata o nei negozi posti all’interno dei principali shopping mall.

I clienti di Unieuro hanno oggi due possibilità: prenotare il propro orario di ingresso con filaVIA! oppure fissare un appuntamento dedicato con un addetto alla vendita, così da poter essere seguito aTUperTU.

Una volta scelto giorno, fascia oraria e reparto, un commesso di Unieuro sarà a completa disposizione, del consumatore per tutto il tempo richiesto.

Le prenotazioni possono essere effettuate sul sito dell’insegna.