Uno smartphone 5G di Huawei compare in Cina

Il 18 ottobre scorso, Huawei ha certificato un nuovo smartphone con il numero di modello NOH-AN80 fornito di connettività 5G.

Lo riporta il sito Huawei Central, specializzato sulle faccende del produttore di Shenzhen. La notizia è di quelle piuttosto sorprendenti poiché Huawei non ha più realizzato uno smartphone con connettività 5G da quando il ban americano le ha reso impossibile continuare la produzione dei suoi processori Kirin o di acquistarne al di fuori della Cina.



Il prodotto è stato certificato presso l’ente cinese TENAA, e ad un primo sugardo delle sue caratteristiche tecniche sarebbe dotato del supporto per doppia scheda SIM dual standby. Presenti anche gli standard NR NSA, NR SA, TD-LTE, LTE FDD, WCDMA, cdma2000, CDMA 1X e GSM. Inoltre, è disponibile anche il supporto per la tecnologia a banda larga mobile (eMBB) potenziata dal 5G. Lo smartphone è dotato di sistema operativo HarmonyOS, quindi con molta probabilità destinato solo al mercato cinese.

Attualmente l’identità di questo telefono resta sconosciuta (così come da dove potrebbe provenire il chip 5G che lo alimenterebbe) anche se le serie con codice di riconosimento “NOH” è correlata ai modelli Mate 40 Pro. Potrebbe trattarsi di un nuovo esemplare 5G della famimglia Huawei Mate 40? Lo sapremo presto. Lanciata nel 2020, la serie Huawei Mate 40 rappresenta l’ultima gamma di punta dotata di connettività 5G, la prima al mondo a disporre di un chipset a 5 nm.

Si componeva di quattro modelli: Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ e Mate 40 RS Porsche Design.

Huawei è ora in procinto di lanciare la serie Mate 50 che, tuttavia, offrirà connettività solo 4G. Lo smartphone, che in Cina è già stato presentato, sta già facendo parlare di sè per le sue caratteristiche fotografiche. Il portale di riferimento DXOMARK lo ha infatti posto in cima alla classifica dei migliori camera phone, davanti a Google Pixel 7 Pro, Honor Magic4 Ultimate, iPhone 14 Pro Max e iPhone 14 Pro.

Un bel biglietto da visita in attesa di vederlo anche in Italia.