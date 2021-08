L’UE vuole imporre l’USB Type C e tornerà all’attacco contro Apple

L’Unione Europea è da tempo che ragiona su introdurre una connettività di ricarica universale nel mercato dei dispositivi elettronici, in particolare quello degli smartphone con uno standard ben definito. L’obbiettivo dell’Unione Europa è chiaro: produrre meno rifiuti possibili.

Si pensa in particolare all’USB Type-C già diffusa da diversi produttori, la quale potrebbe quindi diventare uno standard a tutti gli effetti. Tuttavia, secondo una fonte vicina al file citato da Yahoo! Finanza, l’Unione Europea si prepara alla sua massa con lo scopo di proporre, a partire dal settembre, un quadro legislativo per autorizzare l’istituzione di uno standard universale obbligatorio.

Apple nel mirino

I dettagli precisi del progetto sono ancora sconosciuti. Tuttavia, vale la pena ricordare che per molto tempo l’Unione Europea ha voluto affidare alle aziende l’adozione naturale di uno standard che si sarebbe imposto in maniera autonoma.

Imponendo un quadro legislativo, l’Europa forzerebbe quindi la mano. E come non pensare ad Apple? Cupertino si è sempre pronunciata contro tale iniziativa per proteggere la sua porta proprietaria Lightning e sostenere che la standardizzazione ucciderebbe l’innovazione tecnologica.

Va inoltre ricordato che Apple è stata la prima a rimuovere il caricabatterie dalle scatole dei suoi iPhone, facendo un ragionamento ecologico oltre che economico.