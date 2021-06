Realme GT ufficiale: design aggressivo e tanta potenza da 399€

Realme ha presentato ufficialmente il suo atteso top di gamma del 2021 che prende il nome di Realme GT. Si tratta del primo modello alimentato da processore Qualcomm Snapdragon 888 e capostipite della serie GT che punta ad offrire un’esperienza di alta qualità oltre a un design ispirato alla velocità.

Sky Li, CEO di realme, ha commentato: “Siamo entusiasti di far provare il nostro flagship killer agli utenti di tutto il mondo. realme GT punta a rivoluzionare il segmento degli smartphone di fascia medio-alta. Il lancio globale di realme GT – dispositivo che offre numerose caratteristiche flagship ai consumatori attenti al budget – testimonia il nostro impegno costante a rendere più accessibile ai giovani consumatori di tutto il mondo tecnologie innovative, per supportarli al meglio nella loro quotidianità”.

Design e colori

Realme GT si ispira alle auto sportive da gran turismo (GT) quindi, alta velocità, lunghe distanze e prestazioni incredibili. Incarnando questo concetto, la serie flagship GT offre un design in vetro con un motivo 3D sul retro che riflette la luce e una versione in pelle vegana con una trama volta a trasmettere un’idea di accelerazione che rimanda alle auto da corsa.

Saranno due i colori: Dashing Silver e Dashing Blue con dei motivi sul retro a forma di freccia. Il modello in pelle vegana è caratterizzato da una colorazione non comune per uno smartphone, Racing Yellow, per rendere omaggio ai ragazzi.

Hardware

Realme GT offre un pannello realizzato da Samsung di tipo Super AMOLED da 6,43 pollici a 120 Hz in grado di garantire un’elevata reattività e gestire fino a 4.096 livelli di luminosità automatica. All’interno troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 888, una nuova RAM LPDDR5 super efficiente e una rapida memoria interna di tipo UFS 3.1.

Lo smartphone sfrutta un sistema di raffreddamento VC (a camera di vapore) in acciaio inossidabile di nuova generazione. Questo sistema svolge un ruolo essenziale durante il picco massimo delle prestazioni perché l’acciaio inossidabile ottimizza la struttura di dissipazione del calore dello smartphone. Durante i test, il sistema a camera di vapore in acciaio inossidabile ha dimostrato una potenza di raffreddamento maggiore del 50% rispetto a un tradizionale sistema VC in rame ed è stato in grado di ridurre di 15°C la temperatura interna della CPU.

Inoltre, nonostante un corpo ultrasottile che pesa meno di 186g, realme GT è dotato di una capiente batteria da 4.500 mAh e supporta la ricarica SuperDart da 65W, che consente di caricare completamente lo smartphone in soli 35 minuti. Presente all’appello un jack audio da 3,5 mm

Il reparto fotografico è composto da tripla fotocamera Sony a 64 Megapixel con una nuovissima modalità per ritratti notturni e funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale per offrire foto di livello professionale.

Rrealme GT è uno dei primi dispositivi a supportare Android 12 Beta 1.

Prezzi e uscita

A partire dal 21 giugno realme GT sarà disponibile in Italia in due varianti, 8/128 GB e 12/256 GB con prezzi e promozioni indicati nell’immagine qui sopra.