V-Home Mini di Vodafone è ufficiale: il kit per la casa smart

Vodafone V-Home Mini arriva in Italia. Si tratta di un ecosistema di prodotti connessi per trasformare ogni abitazione in una smart home.

La soluzione dell’operatore rosso promette di essere “semplice e immediata” grazie all’integrazione tra smartphone, l’ecosistema SmartThings di Samsung e la Vodafone Power Station.

Il kit di V-Home Mini è composto da:

SmartThings Link : una chiavetta USB per connettere i dispositivi smart alla Vodafone Power Station che diventa il vero e proprio hub della Smart Home;

: una chiavetta USB per connettere i dispositivi smart alla Vodafone Power Station che diventa il vero e proprio hub della Smart Home; Sensore di movimento SmartThings: un sensore orientabile che rileva movimenti fino a 5 metri di distanza, con un’ampiezza di 120 gradi, da collocare su qualsiasi supporto magnetico o nell’apposita basetta fornita in dotazione. Il sensore invia una notifica di allarme immediato se rileva un movimento. Inoltre, può essere utilizzato per accendere automaticamente le luci al passaggio e può anche monitorare i cambiamenti di temperatura all’interno di una stanza.

Lampadina SmartThings: la lampadina intelligente che permette di regolare l’intensità della luce e configurare l’accensione/spegnimento, direttamente da smartphone o con regole automatiche.

Il kit si può espandere con altri dispositivi come: sensori di rilevamento perdite d’acqua, prese elettriche smart, videocamere, sirene allarme, assistenti vocali, valvole termostatiche smart, soundbar e dispostivi audio, e tanto altro. V-Home Mini è compatibile con oltre 1000 oggetti smart.

Tra i vantaggi inclusi nell’offerta ci sono tre importanti funzionalità:

V-Home Monitor: il servizio incluso che permette di gestire i dispositivi connessi tramite app, configurare funzionalità in modo personalizzato, impostare il monitoraggio di intrusioni, fumo o perdite d’acqua e ricevere notifiche immediate in base alle proprie impostazioni;

il servizio incluso che permette di gestire i dispositivi connessi tramite app, configurare funzionalità in modo personalizzato, impostare il monitoraggio di intrusioni, fumo o perdite d’acqua e ricevere notifiche immediate in base alle proprie impostazioni; 24/7 Alarm Assistant: il servizio incluso che, in caso il cliente non rispondesse alla notifica via app, attiva una serie di modalità di contatto aggiuntive, come SMS e chiamata d IVR.

il servizio incluso che, in caso il cliente non rispondesse alla notifica via app, attiva una serie di modalità di contatto aggiuntive, come SMS e chiamata d IVR. Dati inclusi: i dati utilizzati per la gestione dell’app SmartThings non consumano i Giga dell’offerta mobile.

V-Home Mini by Vodafone: costi e attivazione

Per entrare nel mondo di V-Home Mini by Vodafone basta scaricare le app gratuite V by Vodafone e SmartThings, attivare l’offerta sull’app dedicata e seguire le informazioni fornite di seguito. V-Home Mini tuttavia è offerto in esclusiva ai clienti Vodafone e con Giga Family.

La rata mensile è di 1,99 euro per i clienti Giga Family o di 2,49 euro per i clienti convergenti (fisso o mobile) per 48 mesi.