Vendite PC: continua il calo ma le spedizioni sono più alte del periodo pre-Covid19

Non è una sorpresa ma le nuove informazioni condivise da IDC confermano che il mercato dei PC tradizionali continua a scendere di anno in anno. Il secondo trimestre dell’anno non ha prodotto alcun cambiamento.

Nel dettaglio, IDC afferma che le spedizioni di computer sono diminuite del 15,3%, con le aziende che hanno venduto solo 71,3 milioni di unità durante il trimestre.

Tuttavia, non ci sono solo cattive notizie, poiché il calo si verifica dopo un anno positivo in cui le vendite di PC sono schizzate alle stelle, alimentate dalla domanda creata dal lavoro a distanza.

“Nonostante il recente calo e l’indebolimento della domanda, il volume totale dei PC è ancora paragonabile all’inizio della pandemia, quando i volumi hanno raggiunto i 74,3 milioni nel secondo trimestre del 2020 e il mercato è ancora ben al di sopra dei livelli pre-pandemici come volumi nel secondo trimestre del 2018 e del 2019 erano rispettivamente 62,1 milioni e 65,1 milioni di unità”, spiega IDC.

Apple quinta in classifica

Lenovo continua ad essere il produttore numero uno nelle classifiche con 17,5 milioni di unità vendute, davanti alla seconda classificata HP e ai suoi 13,5 milioni di unità vendute. Lenovo vanta una quota di mercato del 24,6%, mentre HP si ritrova staccata con il 18,9%.

Dell si avvicina ad HP con il 18,5% e 13,5 milioni di PC venduti, mentre Apple scivola al quinto posto in classifica con soli 4,8 milioni di dispositivi venduti.

“Sebbene la classifica tra le prime 3 società non siano cambiate, Apple è scesa in quinta posizione, sopra ASUS, poiché la produzione è diminuita durante il trimestre. Di conseguenza, Acer è salita al 4° posto in questo ciclo. Salvo ulteriori problemi di fornitura, IDC prevede che Apple aumenterà la sua produzione nella seconda metà dell’anno”, osserva la ricerca.

Il calo maggiore è stato registrato da HP, poiché le vendite dell’azienda sono diminuite da 18,6 milioni di unità nel secondo trimestre del 2021 a 13,5 milioni di unità nello stesso trimestre di quest’anno.