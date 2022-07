Xiaomi pronta ad offrire il nuovo sensore 200 Megapixel di Samsung

I sensori Isocell da 200 Megapixel di Samsung sono pronti al debutto. E se Motorola con l’X30 Pro dovrebbe essere la prima in assoluto a proporlo al grande pubblico, Xiaomi sarà subito in coda per portare questo sensore sul prossimo Xiaomi 12T.

Secondo SamMobile, il produttore cinese ha scelto l’ISOCELL HP3, un altro sensore da 200 Megapixel svelato di recente da Samsung, più compatto, ma meno efficiente.

Nel dettaglio, questa soluzione offrirà la stessa definizione, ma su pixel più piccoli. Si tratta di un sensore da 1/1.4 di pollice per fotositi di 2.24 µm dopo il pixel binning. Questo è rispettivamente del 20% e del 12% in meno rispetto all’Isocell HP1.

E’ curioso scoprire che i produttori concorrenti rivendichino tecnologie sviluppate da Samsung. Infatti, secondo il rumor, l’azienda coreana non dovrebbe mobilitare i propri sensori da 200 Megapixel prima del rilascio del Galaxy S23 Ultra all’inizio del prossimo anno. L’imaging mobile, infatti, è un importante business per Samsung che secondo l’ultimo report di Strategy Analytics, ammonta al 26% delle quote di mercato dominate da Sony (45%).

Xiaomi, dal canto suo, non esita a rifornirsi da un fornitore come dall’altro. Pochi giorni fa, l’annuncio dello Xiaomi 12S Ultra ci ha fatto scoprire il Sony IMX989: il suo nuovo sensore fotografico per smartphone da 1 pollice.