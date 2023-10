Via libera per l’acquisto di Activision Blizzard da parte di Microsoft

Le trattative per l’acquisto della casa di videogiochi Activision Blizzard da parte di Microsoft vanno avanti ormai da anni. L’ultimo ente a opporsi all’operazione era l’autorità inglese della concorrenza nei mercati, citando preoccupazioni riguardo l’eccessivo accentramento del mercato del cloud gaming. Ma ora, finalmente, sembra essere fatta.

La fonte è più che attendibile: si tratta di Brad Smith, il presidente di Samsung. Il via libera è arrivato in seguito a una concessione: Microsoft dovrà rinunciare all’acquisizione dei diritti presenti e futuri sui giochi cloud di Activision Blizzard, che invece andrà alla concorrente Ubisoft. In questo modo si evita il monopolio, e l’acquisto non presenta problemi di alcun tipo.

Per essere precisi, l’accordo non è ancora stato finalizzato al 100%: tutti i potenziali blocchi sono stati rimossi ed entrambe le parti in causa sono intenzionate a procedere, ma manca ancora la firma definitiva. Sembra però che questa arriverà presto: le azioni della compagnia sono infatti state temporaneamente bloccate a causa di “notizie imminenti”. Notizie che si possono facilmente immaginare.

L’acquisto di Activision Blizzard rappresenta una svolta davvero enorme del mondo del gaming. Non ci sono mai state acquisizioni di tali dimensioni, ed è probabile che questi eventi faranno da precedente a tante altre vicende simili. E ora Microsoft avrà in mano la compagnia proprietaria di innumerevoli serie videoludiche come Call of Duty, World of Warcraft e anche Candy Crush.