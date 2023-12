Vision Pro, il visore per realtà mista di Apple, è alle porte

Secondo diversi analisti, Apple sarebbe ormai molto vicina al lancio del suo visore per la realtà mista, il Vision Pro. La compagnia intende renderlo disponibile davvero fra poco, ovvero verso la fine di gennaio.

Un rapporto del sempre affidabile Mark Gurman afferma che Apple sta intensificando la produzione del Vision Pro in Cina. La compagnia avrebbe infatti diverse email agli sviluppatori chiedendo di inviare la versione finale dei loro prodotti per tale piattaforma. Un ulteriore indizio è che la Mela sta inviando personale dai suoi negozi di esperienza alla sede centrale per addestrarli sul nuovo Vision Pro.

Si prevede che il Vision Pro costerà circa 3.500 dollari , ma fortunatamente è in fase di sviluppo anche una versione più economica.