Vision Pro non ha convinto gli sviluppatori? Apple nega le voci

Apple Vision Pro, all’annuncio, non ha convinto proprio tutti. In molti infatti hanno sollevato più che qualche perplessità sul visore a realtà mista di Apple, principalmente per il prezzo proibitivo. E non sono stati solo i clienti a lamentarsi: secondo alcune voci, alcuni incontri di Apple con sviluppatori a Cupertino per provare il prodotto hanno rivelato uno scarso interesse. Ma la Mela nega tutto.

In una recente intervista, il responsabile di marketing per Apple Vision Pro, Steve Sinclair, ha dichiarato che la scarsa partecipazione agli eventi è stata solo il risultato di una location sconveniente. Per provare di persona il visore, molti sviluppatori avrebbero dovuto compiere un viaggio piuttosto lungo per arrivare a Cupertino. Ma il prodotto piace, e chi lo ha provato se ne è detto soddisfatto.

Pare, addirittura, che il numero di download per il kit di sviluppo di Vision Pro sia stato addirittura sopra le aspettative dell’azienda. Apple dunque riconferma la sua decisione di investire pesantemente nella realtà mista: se sarà un successo, probabilmente anche molti altri seguiranno. Resta solo da vedere se, in occasione del lancio, il pubblico mostrerà lo stesso entusiasmo.