vivo chiude il suo negozio online in Germania

Dopo Oppo e OnePlus, anche vivo ha interrotto le vendite dei suoi smartphone in Germania, a seguito di una causa intentata da Nokia su alcuni brevetti.

Lo store online di vivo, come si evince dall’immagine che pubblichiamo qui sotto, è stato chiuso. Ad aprile, un tribunale tedesco si era pronunciato a favore di Nokia sentenziando che vivo avrebbe violato un brevetto di Nokia relativo alle connessioni WLAN dei suoi smartphone. Lo stesso motivo per cui Oppo e OnePlus hanno dovuto ritirarsi temporaneamente dal mercato tedesco.

Senza alcun preavviso, dal sito Web di vivo sono spariti tutti i prodotti e i consumatori tedeschi non possono più acquistare uno smartphone vivo. Chi accede al portale incontra solo un laconico messaggio che annuncia che “i prodotti vivo non sono al momento disponibili”, ma i possessori di smartphone vivo continueranno a ricevere assistenza e gli aggiornamenti software.

La causa sui brevetti, è bene ricordarlo, proviene dalla filiale finlandese di Nokia che fornisce apparecchiature e componenti, non da HMD Global, che ora gestisce il business degli smartphone utilizzando il brand Nokia.

Al momento è difficile prevedere cosa succederà nei prossimi mesi ma se davvero vivo è intenzionata, come ha dichiarato in passato, a rimanere in Germania (e in Europa), una soluzione dovrà essere trovata. E anche in fretta.