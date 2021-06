vivo e la eSerie A TIM | FIFA21 hanno annunciano una partnership con l’obiettivo di offrire al pubblico di gamer e appassionati di eSports la tecnologia d’avanguardia ideale per esprimere al meglio la propria passione sportiva.

La partnership rappresenta l’opportunità di condividere con un pubblico di appassionati di sport e tecnologia le ultime innovazioni del brand: il nuovo vivo X60Pro 5G e Y72 5G.

Una caratteristica in comune tra vivo ed i ProPlayers della eSerie A TIM | FIFA21 è la ricerca dell’eccellenza, che nella cultura aziendale di vivo è ben rappresentata dal concetto di Benfen, ovvero “fare le cose giuste e nel modo giusto, accettare di assumersi una responsabilità”. Questo è di certo uno degli obiettivi più importanti per gamer e appassionati che puntano alle Final Eight.

“La tecnologia fa parte della vita quotidiana ed è diventata anche il mezzo attraverso il quale esprimere le proprie passioni, viverle intensamente e poterle raccontare alle persone vicino a noi. Ha affermato Lindoro Ettore Patriarca, Direttore Retail e Marketing di vivo in Italia. vivo, grazie alla tecnologia dei nuovi vivo X60Pro 5G e Y72 5G con eSerie A TIM | FIFA21 condivide le passioni degli italiani e li accompagna in un percorso sempre coinvolgente, immersivo e divertentissimo”

vivo, inoltre, è partner ufficiale delle Final Eight. La partnership ha avuto inizio in occasione del Pre-Show powered by vivo, che ha dato la possibilità ai fan di ripercorrere il cammino dei propri beniamini degli 8 Club qualificati. All’interno del programma, andato in onda sul canale ufficiale Twitch della eSerie A TIM, i finalisti hanno potuto rivivere le emozioni delle precedenti fasi del torneo, raccontare se stessi e il loro percorso nella eSerie A TIM | FIFA21.

Il nuovo flagship lanciato dall’azienda, il vivo X60Pro, è dotato di connettività 5G per il trasferimento rapido di dati e bassa latenza. Utilizza la piattaforma Qualcomm Snapdragon 870 ed è dotato di un display Ultra O AMOLED edge da 6,56 pollici con una refresh rate di 120 Hz e response rate di 240 Hz, caratteristiche che contribuiscono a rendere l’esperienza utente rapida e fluida. Le serie vivo X e Y hanno già ricevuto importanti riconoscimenti dagli utenti europei, e recentemente vivo ha presentato anche il vivo Y72 5G, dotato di una fotocamera principale da 64 Megapixel, 8 GB di RAM combinati con 128 GB di spazio di archiviazione e alimentato da una batteria da 5000 mAh, che consente agli smartphone di avere un’autonomia di due giorni tra una ricarica e l’altra.