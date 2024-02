vivo lancerà i pieghevoli X Fold3 e X Fold3 Pro entro il primo trimestre dell’anno

Grandi notizie per vivo, che entro la fine del primo trimestre del 2024 porterà sul mercato non uno, ma due smartphone pieghevoli. Si tratterà di X Fold3 e di X Fold3 Pro, entrambi confermati dalle certificazioni dalle autorità cinesi.

Secondo il leaker Digital Chat Station il nuovo duo porterà diversi miglioramenti rispetto all’X Fold2, tra cui una risoluzione dello schermo migliorata, una batteria più grande, sensori da 50 MP per tutte le fotocamere e un corpo leggero.

L’X Fold3 Pro, in particolare, avrà inoltre una lente periscopica per la fotocamera teleobiettivo, una ricarica wireless da 50W e uno scanner di impronte digitali sotto il display. Il modello base potrebbe avere alcune specifiche in meno rispetto a quello Pro, che sarà invece il vero successore della serie precedente.