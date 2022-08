vivo lancerà X80 Pro+ a settembre, uno smartphone con una fotocamera “esagerata”

Dopo vivo X80 e il vivo X80 Pro (uscito da poche settimane nel nostro Paese) vivo starebbe per lanciare un nuovo modello della fortunata serie: il vivo X80 Pro+. A rilanciare l’indiscrezione, definita come esclusiva, il portale GsmArena.

“Una fonte affidabile del settore” – scrive il portale questa mattina – “ci ha rivelato che un nuovo dispositivo della serie X sarà lanciato a settembre“.

Non dovrebbe trattarsi di un semplice aggiornamento rispetto ai modelli X80 esistenti ma di uno smartphone fortemente evoluto, con molte specifiche potenziate. Insomma, vivo batte il ferro mentre è caldo, forte del secondo posto in termini di quota di mercato (13%) nel segmento degli smartphone premium ottenuto in Cina nel secondo trimestre del 2022 (dati Counterpoint Research). L’azienda mira a sfruttare la buona ricezione dei suoi X80 e X80 Pro (solo quest’ultimo modello è distribuito sul mercato italiano) con il modello X80 Pro+.

L’X80 Pro+ dovrebbe integrare l’ultimo chipset Snapdragon 8+ Gen 1 insieme a una configurazione della fotocamera aggiornata. Le indiscrezioni suggeriscono che l’X80 Pro+ potrebbe includere il sensore Samsung ISOCELL JN1 da 50 Megapixel (dimensione 1/2,76 pollici, dimensione pixel 0,64 μm) e ISOCELL JN2 da 50 Megapixel (dimensione 1/1,12 pollici, dimensione pixel 1,4 um) insieme ai sensori principali da 50 Megapixel e ultrawide da 48 Megapixel esistegià visti sull’X80 Pro.