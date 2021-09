Vivo svela la nuova serie X70 con processore d’immagine V1

È ufficiale la nuova gamma X70 di Vivo che potrà contare su tre varianti: X70 standard, X70 Pro e la versione premium X70 Pro+ completamente diversa, proprio come già accaduto con il suo predecessore.

Il cavallo di battaglia della serie X70 come nei recenti modelli della serie X sarà ancora una volta il reparto fotografico. Vivo ha una partnership con Zeiss e tutti e tre i modelli della serie adottano ottiche co-ingegnerizzate per una qualità ottimale. Nel dettaglio sarà sfruttata la tecnologia di stabilizzazione cardanica, come “plus” e l’inedito processore d’immagine V1 che promette importanti passi in avanti rispetto a quanto visto l’anno scorso.

Foto perfette in ogni condizione



L’X70 è dotato di una fotocamera principale da 40 Megapixel, una grandangolare da 12 Megapixel e un obiettivo per ritratti da 12 Megapixel, l’ultimo dei quali è presente su tutti e tre i dispositivi della gamma.

L’X70 Pro, al contrario, fa affidamento su una fotocamera principale da 50 Megapixel, una grandangolare da 12 Megapixel, zoom da 8 Megapixel, oltre all’obiettivo per ritratti.



Si spinge ancora più in là X70 Pro+ che viene fornito con la stessa fotocamera principale da 50 Megapixel, una grandangolare da 48 Megapixel ad alta risoluzione, oltre agli stessi obiettivi per ritratti e zoom.

È interessante notare che Vivo sta spingendo sulle funzionalità della fotocamera, con le modalità ritratto che riprendono i nomi di Zeiss: Distagon, Planar e Sonnar, ognuna delle quali assicura risultati speciali in modalità ritratto.

Il design generale propone su X70 e Pro schermi da 6,56 pollici come i loro predecessori; l’X70 Pro+ ne ha uno più grande da 6,78 pollici. All’interno troviamo per i primi due modelli un processore MediaTek Dimensity 1200 mentre per il Pro+ è stato scelto il top di gamma Qualcomm Snapdragon 888+.

Prezzi e uscita

L’arrivo dei nuovi smartphone Vivo sarà inizialmente rivolto alla regione asiatica con prezzi a partire da 490€ (al cambio) per arrivare ai 720€ richiesti per la versione premium.