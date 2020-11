vivo ha introdotto il suo OriginOS, il sostituto del suo sistema operativo FuntouchOS caratterizzato da widget più interattivi, nuove gesture e nuova grafica. Oggi, la società ha rivelato su Weibo la roadmap completa degli aggiornamenti: oltre 30 telefoni vivo passeranno a OriginOS.



Ecco, qui di seguito, l’elenco completo dei dispositivi che riceveranno la prima beta pubblica e la relativa timeline:

• OriginOS Out of the box

• Sulla nuova serie vivo X

• Entro il 31 gennaio 2021

• vivo NEX 3S

• vivo X50 Pro +

• vivo X50 Pro

• vivo X50

• vivo S7

• vivo iQOO 5 Pro

• vivo iQOO 5

• vivo iQOO 3

• vivo iQOO Pro

• vivo iQOO

• vivo iQOO Neo3

Prima del capodanno cinese (12 febbraio 2021)

• vivo NEX 3/vivo NEX 3 5G

• vivo X30 Pro

• vivo X30

• vivo iQOO Neo

• vivo iQOO Neo 855

Secondo trimestre del 2021

• vivo X27 Pro

• vivo X27

• vivo S6

• vivo S5

• vivo S1 Pro

• vivo S1

• vivo Z6

• vivo Z5x

• vivo Z5i

• vivo Z5

• vivo iQOO Z1x

• vivo iQOO Z1

• vivo NEX dual display

• vivo NEX S

• vivo NEX A

Il programma di aggiornamento è relativo ai telefoni vivo venduti in Cina che non dispongono dei servizi Google. Non ci sono ancora informazioni sul programma di implementazione globale, ma di solito questo avviene trascorsi uno o due mesi dal rilascio in Cina.