Vivo Pad: prime foto e indiscrezioni sulla data di lancio, vicinissima…

vivo sta per lanciare sul mercato il suo primo tablet. Il dispositivo è stato mostrato ufficialmente per la prima volta sul profilo Weibo del produtore cinese. vivo Pad, questo dovrebbe essere il suo nome, sarà il primo tablet dell’azienda, e sarà compatibile con il supporto per la tastiera magnetica.

Il software di vivo Pad sarà Ocean OS, la conferma che il cuore del dispositivo è Android. Per quanto riguarda le dimensioni, la diagonale del tablet dovrebbe essere compresa tra i 10 e i 12 pollici, almeno in base alle dimensioni e all’aspetto della tastiera, mentre dovrebbe essere animato dal processore Qualcomm Snapdragon 870.

L’annuncio di lunedì sarà molto probabilmente contemporaneo al lancio e svelerà tutte le caratteristiche del prodotto.