Dopo lo sbarco ufficiale in Italia del 20 ottobre, vivo apre la prima area espositiva in Italia. Si trova a Parma, all’interno del punto vendita Comet di via la Spezia 175. I primi modelli di vivo in mostra e in vendita nella nuova location sono il flagship europeo X51 e la serie Y (Y70, Y20S, Y11S).

E di questi è possibile provare tutte le caratteristiche principali, a partire dall’innovativa fotocamera gimbal.

Il nuovo spazio vivo a Parma

Qui di seguito potete godervi la nostra videorecensione del modello top di gamma di vivo, l’X51 5G.