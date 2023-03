Vivo sta per lanciare un nuovo pieghevole: ecco il Vivo X Flip

Il mercato degli smartphone pieghevoli è più attivo che mai, e Vivo non ha certo intenzione di farsi lasciare indietro. Già in precedenza quest’anno la compagnia aveva lanciato il Vivo X Fold, e ora si prepara a effettuare il passo successivo seguendo il modello di Samsung. Non manca molto, infatti, all’annuncio del Vivo X Flip.

Secondo il leaker Snoopy Tech, infatti, il lancio del pieghevole sarebbe imminente: il dispositivo sarebbe già stato certificato per Google Play.

Cosa ci possiamo aspettare dal pieghevole? Sembra che Vivo abbia intenzione di puntare sul rapporto qualità prezzo. Infatti Vivo X Flip utilizzerà il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, di qualità ottima anche se non al top di gamma. A questo dovrebbero essere abbinati 12 GB di RAM.

Altre probabili specifiche includono un display interno OLED DA 6,8 pollici e 120 Hz, display esterno più grande della media, doppia fotocamera posteriore da 50 e 12 Megapixel, batteria da 4.400 mAh e ricarica da 44 W. Il prezzo, chiaramente, è per ora ignoto: ma sembra che non dovremo aspettare molto per scoprirlo.