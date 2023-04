vivo: stop alle vendite in Germania dopo aver perso causa con Nokia

Anche vivo dovrà interrompere la commercializzazione dei suoi smartphone in Germania. Lo ha decisio il tribunale distrettuale di Mannheim, in Germania, che si è pronunciato a favore di Nokia in una causa riguardante alcuni brevetti.

La causa riguarda un brevetto Nokia sulla tecnologia 4G, lo stesso che ha causato lo stop alle vendite di telefoni Oppo e OnePlus nella stessa Germania.

vivo ha rilasciato una dichiarazione ufficiale confermando che starebbe ancora negoziando un rinnovo dell’accordo di licenza di brevetto con Nokia.

La società ha tuttavia espresso l’intenzione di presentare ricorso contro la decisione del tribunale e ha ribadito il suo impegno a lungo termine sul mercato tedesco. Per ora le operazioni di vivo al di fuori della Germania non sono interessate, ma se la società perdesse l’appello e non riuscisse a raggiungere un accordo con Nokia, la sua presenza nell’intera UE potrebbe essere a rischio.

Nella dichiarazione ufficiale non manca un po’ di spirito polemico. vivo infatti ritiene che Nokia non abbia finora offerto condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per la negoziazione di un accordo.

Fonte: comunicato ufficiale vivo in lingua tedesca