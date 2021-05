vivo ha annunciato due collaborazioni strategiche con altrettanti leader del mercato italiano nei rispettivi settori, TIM e Unieuro.

TIM proporrà lo smartphone 5G vivo Y72, così come i prossimi dispositivi vivo, con la possibilità di provare gratuitamente il VERO 5G di TIM per tre mesi. Al termine del periodo promozionale il cliente potrà scegliere se attivare un’offerta per continuare a navigare in 5G.

vivo Y72 5G, presentato in anteprima italiana poco più di una settimana fa, è dotato di una fotocamera principale da 64 Megapixel, 8 GB di RAM combinati con 128 GB di spazio di archiviazione ed è alimentato da una batteria da 5000 mAh, che consente agli smartphone di avere un’autonomia di due giorni tra una ricarica e l’altra. L’Y72 5G, come i prossimi smartphone vivo 5G, saranno disponibili negli store fisici e digitali di TIM e Unieuro dall’inizio di giugno.

In ambito retail, tutti gli smartphone commercializzati in Italia, così come gli accessori audio, di vivo saranno disponibili presso i punti vendita e sui canali online diUnieuro, il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici del nostro Paese.